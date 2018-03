Wegversmalling in Oude Baan 27 maart 2018

02u41 0

De gemeente gaat tijdens de paasvakantie een wegsversmalling plaatsen in de Oude Baan ter hoogte van nummer 149. De versmalling komt op de plaats waar de maximaal toegelaten snelheid overgaat van 70 naar 50 kilometer per uur vanuit de richting Wildert naar het centrum van Essen. De beslissing is genomen omdat uit metingen is gebleken dat heel wat wagens te snel rijden. De werken nemen één dag in beslag en er wordt geen omleiding voorzien. (VTT)