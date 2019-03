Wegentracé van groot sociaal woningproject niet goedgekeurd Toon Verheijen

08u10 0 Essen De aanvragers van een sociaal woningproject op de voormalige site van Ipsam zullen hun plannen moeten herbekijken. Het voorgestelde wegentracé is volledig afgekeurd door college en gemeenteraad.

In het najaar van 2018 werd voor de projectsite een aanvraag ingediend voor de bouw van 48 assistentiewoningen, drie commerciële ruimtes en de nodige wegenis om de site te ontsluiten. Tijdens het openbaar onderzoek dat tot eind januari liep, werden zeven bezwaarschriften ingediend. Van de zes diensten die advies moesten uitbrengen waren er zes negatief.

Vooral de ontsluiting zorgt voor een weigering. In het plan komt er een inrit van de site via de Guido Gezellelaan. Die straat zou doodlopen. Er zou ook een trage weg gerealiseerd worden. Er zou ook een publieke parking komen.

Het college was duidelijk in haar standpunt. “Er is slechts één ontsluiting via de Guido Gezellelaan. Dat zou sowieso te veel verkeer aantrekken daar”, zegt schepen Arno Aerden (sp.a). “Bovendien zou het kruispunt met de Nieuwstraat en Nollekensstraat te druk worden en dat kan gevaarlijke toestanden opleveren. Er is ook geen voetpad gepland naast de ontsluitingsweg. De trage weg is op het smalste punt amper 1,70 meter terwijl dat 2,5 meter moet zijn en die trage weg moet verlicht worden. En in het plan is er een kruising van de trage weg met de gewone straat, maar er is nergens een duidelijke oversteek.”

Het plan gaat dus weer naar af. Daarom vroeg N-VA/PLE wat de visie is van het college. “Het project kan zeker een meerwaarde betekenen, maar dan zal er eerst nog overleg nodig zijn.”