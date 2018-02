Wéér beroep tegen stukje fietspad van 1,5 km ÉÉN BUURTBEWONER BLOKKEERT AANLEG LAATSTE DEEL FIETSOSTRADE TOON VERHEIJEN

16 februari 2018

02u28 0 Essen De aannemer die in opdracht van de provincie Antwerpen het stukje fietsostrade moet aanleggen tussen Ekeren en Kapellen, het laatste stukje van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Essen, moet opnieuw wachten. Eén buurtbewoner, die al herhaaldelijk beroepsprocedures heeft aangespannen, is naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. Hij vreest schade aan zijn vijver.

De provincie Antwerpen is al vele jaren bezig om langs de spoorlijn N12 tussen Essen en Antwerpen een snelle fietsverbinding te voorzien. Het traject is nagenoeg volledig afgerond, alleen tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren moet er nog een stukje van 1,5 kilometer worden aangelegd. In 2012 al werden daarvoor alle gronden, op één stuk van 200 meter na, onteigend. Die onteigening kwam er in 2014. Toen dan in 2015 de eerste keer een bouwaanvraag werd ingediend, volgde de eerste beroepsprocedure. De provincie heeft al een aantal keren een bouwvergunning gekregen, maar telkens strooit een buurtbewoner roet in het eten. Eerst waren er problemen met de onteigening en daarna werd er een bezwaar ingediend tegen het rooien van een houtkant. Nu heeft de bewoner bang dat er door de werken schade wordt toegebracht aan een vijver op zijn eigen grond. Op de laatste dag van de wettelijke termijn heeft hij een procedure opgestart om de schorsing en vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning te vragen.





Vijver

Het lijkt erop dat de buurtbewoner alles uit de kan wil halen om de aanleg van de fietsostrade tegen te gaan. "Eigenlijk loopt het dossier al zowat een hele legislatuur", klinkt het eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).





Niet opschortend

"Nu gaat het over een procedure waarbij de man vreest dat er schade zal ontstaan aan zijn vijver die op redelijke afstand ligt van de plaats waar de fietsostrade komt. De vijver ligt op zijn perceel en dus helemaal niet op de grond waar de werken zullen uitgevoerd worden."





De beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt in principe niet opschortend, maar toch wil de provincie geen enkel risico nemen. "Het is de zoveelste keer dat we de werken moeten uitstellen", zegt Luk Lemmens. "We kunnen als provincie geen enkel risico nemen. We zullen moeten wachten tot er een uitspraak komt. Het is vooral jammer voor de honderden pendelaars. Die zullen nu dus nog een hele tijd langer de omweg moeten nemen. Eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk dat één persoon een dossier kan tegenhouden van groot publiek belang."





Afwachten

De Vlaamse Overheid en de buurtbewoner zullen binnenkort hun dossier moeten verdedigen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook de provincie zal zich melden als betrokken partij.





Wanneer uiteindelijk het arrest zal vallen, is nog niet duidelijk.