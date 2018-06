Vzw Turnhal krijgt één miljoen euro subsidie 29 juni 2018

02u37 0 Essen De zomervakantie kan niet beter beginnen voor de partners in vzw Turnhal die een nieuwe turnhal gaan bouwen in de gemeente. Hun subsidieaanvraag is goedgekeurd waardoor de vzw ruim één miljoen euro krijgt.

Het project van de nieuwe turnhal is een vrij bijzonder project. De Zusters van Berlaar zijn eigenaar van de gronden tussen de Grensstraat en de Guido Gezellelaan waarop de turnzaal gebouwd word. Die komt dus op dezelfde gronden als de kleuterschool, de lagere school en de middelbare school. De turnhal wordt in eerste instantie gebouwd voor de nieuwe turnkring vzw Gympuls Essen maar zal daarnaast ook gebruikt kunnen worden door de leerlingen van de school.





Het totale project kost zo'n 1,7 miljoen euro. Via het kabinet van Hilde Crevits krijgt de vzw nu jaarlijks en dat achttien jaar lang 58.000 euro. Dat betekent in totaal zo'n één miljoen euro. De turnclub is uiteraard méér dan tevreden. "Als turnvereniging investeren wij graag gedurende 20 jaar 25.000 euro in de hal, maar dat is voor een vereniging wel pittig", vertellen Joris Brosens en Koen Van Tilburgh.





e turnhal heeft een totale oppervlakte van 1.400 vierkante meter", zegt sportschepen Brigitte Quick (CD&V).





Behalve de polyvalente sportvloer van 500 vierkante meter en een zone van zo'n 300 vierkante meter voor vaste turntoestellen is er een valkuil om de gymnasten veilig te laten trainen. Boven de drie kleedkamers en sanitaire voorzieningen is er een vergaderlokaal en een kleine sportzaal van 130 vierkante meter. De werken starten dit najaar. (VTT)