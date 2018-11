Vzw Esselem drukt geruchten de kop in: “Hier komt geen moskee” Ben Conaerts

25 november 2018

18u04 0 Essen De vzw Esselem heeft gisteren voor het eerst uitleg gegeven over haar plannen om een islamitisch ontmoetingscentrum te openen in de Stationsstraat. Daarover was de voorbije dagen veel commotie ontstaan in de buurt en op sociale media. “Maar er wordt van een mug een olifant gemaakt. Hier komt zeker geen moskee.”

Vorige week was er heel wat ongerustheid in Essen over de toekomstplannen voor het voormalige café Wapen van Essen in de Stationsstraat. De islamitische vzw Esselem wil het pand ombouwen tot locatie voor socio-culturele en religieuze activiteiten. Her en der – niet in het minst in de Facebookgroep ‘Geen boerkini’s in het zwembad van Kalmthout’ – circuleerde het gerucht dat het zou gaan om een moskee. Maar dat werd zondag tijdens een infomoment van de vzw met klem ontkend. “Hier komt geen moskee en geen café. We willen hier een open ontmoetingsruimte van maken en onder andere barbecues en taallessen organiseren”, zegt voorzitter Jamal Benali.

Bruggen bouwen

Het infomoment was de eerste keer dat de vzw in contact trad met de buurtbewoners. “We hebben dit georganiseerd op eigen initiatief omdat we willen tonen dat we een transparante organisatie zijn. We zijn een jonge vzw met 150 leden uit Essen en omstreken. Onze vereniging staat voor verzoening en integratie. We willen bruggen bouwen met de verschillende godsdiensten en gemeenschappen. Het staat iedereen vrij bij ons binnen te komen voor een kopje koffie of thee en voor een babbel. De voorbije dagen werd van een mug een olifant gemaakt, maar we staan open voor gesprekken. Als er in de toekomst nog behoefte is aan infomomenten willen we die graag organiseren.”

Gescheiden activiteiten

Het infomoment lokte zestig bezoekers en verliep in een rustige, constructieve sfeer. Van de commotie van vorige week was weinig te merken. Alleen de mededeling dat de vzw gescheiden activiteiten voor mannen en vrouwen wil organiseren, kon op weinig begrip rekenen. “Vanuit ons geloof worden mannen en vrouwen gescheiden behandeld”, legt Benali uit. “Daarom willen we hier inderdaad activiteiten organiseren voor zowel mannen en vrouwen apart als voor mannen en vrouwen samen. We begrijpen dat mensen daar een probleem mee kunnen hebben, maar het is niet onze bedoeling onze normen en waarden op te leggen aan anderen.”

Bouwvergunning

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) is blij dat de vzw haar plannen heeft toegelicht. “Er is al lang in het duister gewerkt en zoals het spreekwoord zegt, maakt onbekend ook onbemind. Ondertussen is gebleken dat de vzw werken aan het pand wil uitvoeren waar een vergunning voor nodig is en hebben we de werken laten stilleggen. Op dit moment hebben we nog altijd geen aanvraag gekregen. Of de vergunning zal toegekend worden, moeten we nog bekijken. Dat het centrum er komt, is dus nog niet zeker.”

Parkeerproblemen

Zelf ziet de burgemeester de komst van het ontmoetingscentrum in de Stationsstraat niet zitten. “De parkeerdruk is nu al groot en hiermee zal de druk alleen maar toenemen. Bovendien denk ik dat het initiatief van de vzw te vroeg komt. Als Esselem eerst had geparticipeerd in ons lokale verenigingsleven en daarna met haar plannen voor een eigen centrum was gekomen, zouden er minder problemen geweest zijn.”