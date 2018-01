Vuilnisbak in brand 02u32 0

De brandweervan Essen werd op nieuwjaarsdag om iets voor 9 uur opgeroepen voor een brand aan het Heuvelplein vlakbij de kazerne. "De bewoners hadden een barbecue gehouden en alles netjes opgeruimd en in de vuilnisbak gedaan, maar blijkbaar was het toch nog een beetje beginnen smeulen 's nachts en was het in brand gevlogen", vertelt Leo Buermans van de brandweer Essen. "De schade bleef uiteindelijk beperkt." (VTT)