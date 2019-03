Vrijwilligers gezocht voor speciale dag voor buitengewone kinderen Toon Verheijen

04 maart 2019

13u48 0 Essen De gemeente is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om op 11 mei zich mee in te zetten voor een speciale dag voor buitengewone kinderen. Dit jaar is het thema ‘Hocus Pocus’.

De dag vindt plaats op De Schamhoeve aan de Kraaienberg. De dag start om 9.30 uur. Niemand hoeft lunch of drinken mee te brengen, want er is een picknick, en er staan ook pannenkoeken met chocomelk op het menu. Tussen 14 en 16 uur zal er een fantastische speciale act zijn.

Om hen de dag van hun leven te kunnen bezorgen heeft elk kind een begeleider nodig. Gemiddeld zijn er zo’n 40-tal inschrijvingen. Wie zin heeft om te komen begeleiden, mag een e-mail sturen naar elke.mella@essen.be voor 29 maart.