Voorverkoop musicalspektakel van start 27 maart 2018

De vzw Kobie en Luc Stevens Producties zijn gestart met de voorverkoop van tickets voor het unieke musicalspektakel '(N)iemandsland'. Het verhaal draait rond het Essense notarisgezin Pelgrims en het landbouwersgezin Van Loon tijdens 'De Groote Oorlog'. Het verhaal is geschreven door Peter Kremel en de regie is in handen van Hannes Vandersteene. Marianne Vanuytven is de zangcoach van dienst en Patricia Buijtendijk, gekend van balletschool La Danse, neemt de choreografie op zich. Maar liefst 380 vrijwilligers schreven zich in. Achter de schermen steken ze de handen uit de mouwen om de decors te bouwen, kledingstukken te maken en alles van a tot z, tot in de puntjes te verzorgen.





Na enkele workshops worden binnenkort de hoofdrollen gecast. In mei starten de eerste repetities. De opvoeringen staan gepland op 20, 21, 22 , 27, 28 en 29 september in de kloostertuin aan het College. (VTT)