Voor het eerst foto op cover jaarboek De Spycker 29 maart 2018

De heemkundige kring van Essen brengt dit jaar voor de 75ste keer het jaarboek De Spycker uit. "Omdat het een speciale editie is, werken we ook voor de eerste keer met een foto op de cover", zegt Jan Suykerbuyk. "Niet minder dan 17 auteurs hebben aan het boek meegewerkt. Ze gaan onder meer over het Erasmus Atheneum, Amsterdamse diamantslijpers in Essen en bakkerij Arnold." Op paasmaandag 2 april wordt om 10.30u in de raadzaal van het gemeentehuis het 75ste heemkundig jaarboek officieel voorgesteld. Leerlingen van Muzarto zorgen voor de muziek. De toegang is gratis. Het jaarboek De Spycker kost 18 euro. (VTT)