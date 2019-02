Volkscafé ‘t Gildenhuys moet eind augustus de deuren sluiten: tiental verenigingen moeten op zoek naar nieuwe thuisbasis Toon Verheijen

15 februari 2019

19u47 0 Essen Volkscafé ‘t Gildenhuys moet op 31 augustus onherroepelijk de deuren sluiten. De vzw Dekenaat Noorderkempen wil het huurcontract niet meer verlengen. Een tiental verenigingen zal noodgedwongen op zoek moeten naar een nieuwe thuisbasis. “Dit kwam voor ons als een grote verrassing”, zuchten Linda Cox en Christophe Boeij.

’t Gildenhuys is een begrip in Essen. Een volkscafé zoals je er steeds minder en minder vindt in Vlaanderen en nu dreigt ook dit café verloren te gaan. Niet alleen het café verdwijnt. Ook de feestzaal, het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde, de lokalen van de Sint-Jozefschool en het Broedershuis verdwijnen.

“Vooral de manier waarop vinden we jammer”, zeggen Linda en Christophe. “Eind december kregen we een e-mail. Of de vzw een schatter mocht langs sturen. Het was zeker niet voor een verkoop, maar voor een waardebepaling. En plots hoorden we dan vorige week op een vergadering dat het huurcontract niet zou verder gezet worden. Daar sta je dan. Negen jaar lang hebben we onze hart en ziel in de zaak gestoken. Het terras hebben we volledig vernieuwd. Zelfs nieuwe rioleringsbuizen gestoken. Voor de zaal hadden we een hoop nieuw materiaal gekocht en nu was het de bedoeling dat we het sanitair zouden vernieuwen. Die werken hadden we al aangevat. We stoppen er nu mee. Het heeft toch geen zin meer.”

Zwart gat

Christophe Boeij stapte eind vorig jaar mee in de zaak als zaakvoerder. Hij deed vooral na zijn normale uren alles in de zaak qua vernieuwingen en verbouwingen. Linda was negen jaar lang het gezicht van de zaak. Ze heeft het zwaar. “Ik weet niet wat we nu moeten gaan doen”, zucht Linda. “Opnieuw horeca of net niet meer? En waar dan? We gaan vooral de klanten missen. Velen van hen zijn echte vrienden geworden.”

Een van die klanten is Fred Loopmans. “Ik kom hier ontzettend graag. Na het werk of op vrije momenten. Als dit hier sluit, dan ga ik niet meer op café. Wij zaten alleen hier. Dit was echt onze kroeg.” Linda zit ook in met de verenigingen. “De accordeonvereniging Hoger Streven kwam hier al sinds 1945! Vier keer in de week kwamen ze hier repeteren. Ze stockeerden hun spullen hier ook. Of de dartsclub, de supportersclub van RAFC, Femma, Okra, Samara, voetbalclubs die we sponsorden. Ieder jaar ook het Sinterklaasfeest of onze 24 uren van het Gildenhuys. Binnenkort de laatste keer carnaval, geen uitstappen meer met de klanten, geen leuke verhalen meer. Weet je, het doet eigenlijk best pijn.”

Gemeenschapsfunctie

Het Dekenaat Noorderkempen lijkt zeker van de beslissing. “We zoeken een andere bestemming. Voor ons als vzw was de hele site verlieslatend. De kosten waren hoger dan de opbrengst. Het gebouw is ook op en heeft veel gebreken. Vroeger had het ook een parochiale functie, nu is het eigenlijk niet meer dan een café met een feestzaal. De hele site is zeker nog niet verkocht. We zoeken nog naar een oplossing. Maar de beslissing plotsklaps noemen is ook overdreven. Ze wisten dat het kon dat de overeenkomst niet verdergezet zou worden.”