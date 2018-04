Vlaams Belanger richt nieuwe partij op SIEGFRIED HEYLEN TREKT MET 'ESSENS BELANG' NAAR DE KIEZER TOON VERHEIJEN

27 april 2018

02u33 0 Essen Gemeenteraadslid Siegfried Heylen stapt uit Vlaams Belang en richt een eigen partij op. Hij zal samen met een groot deel van de partij in oktober naar de kiezer trekken onder de naam Essens Belang. Heel rouwig lijkt Vlaams Belang er niet om te zijn.

Siegfried Heylen kwam in 2012 voor de eerste keer op als lijsttrekker in Essen en werd met 254 stemmen ook als enige verkozen. De partij verloor wel twee zetels, want in 2006 veroverden ze er nog drie. "Wij waren al langer bezig met ons te profileren als Essens Belang omdat het gewoon beter aanslaat", zegt Siegfried Heylen.





"Een heel groot deel van ons wil dat, maar blijkbaar hadden ze daar bij Vlaams Belang hogerop geen oren naar. Blijkbaar mag geen enkele afdeling dat van VB in Vlaanderen. Bijzonder jammer, want in 80 procent van de punten zullen we nog altijd perfect overeenkomen. We zullen ook even scherp blijven als vroeger."





Nodeloze naamsverandering

Het regionaal (en nationaal) bestuur van Vlaams Belang is duidelijk. "Het Vlaams Belang is stevig lokaal ingebed en wil ook uitdrukkelijk een lokale rol spelen", zegt regionaal verantwoordelijke Dimitri Hoegaerts, zelf gemeenteraadslid in Brasschaat. "Wij willen niet weten van soms nodeloze en nutteloze verruimingspogingen of naamsveranderingen. Wie niet onder de naam Vlaams Belang kan of wil opkomen, hoeft niet als een halve Vlaams Belanger en met middelen en mensen van Vlaams Belang op te komen. Essens Belang kon voor ons een communicatiemiddel en campagnemiddel zijn, maar het finale doel was dat er een Vlaams Belang-lijst zou zijn in de gemeente. We hebben geprobeerd dat Siegfried aan het verstand te brengen maar zonder resultaat. Wij hadden al langer vraagtekens bij zijn politiek functioneren en waren van plan hem uit de partij te zetten. Het had de heer Heylen ook gesierd zijn gemeenteraadszetel terug te geven aan het Vlaams Belang, de partij waarvoor hij verkozen werd. Het Vlaams Belang zal in elk geval in Essen opkomen en zal eerstdaags zijn lijsttrekker aankondigen."





Essens Belang beseft dat het de strijd zal moeten aangaan met Vlaams Belang tijdens de verkiezingen. "Ja we vissen in dezelfde vijver", zeggen Siegfried Heylen en voorzitter Ward Van Hees die ook de overstap maakt. "We gunnen hen echt wel een zetel. Ik hoop ook dat we na de verkiezingen goed kunnen samenwerken."