Vierde hondenlosloopzone komt in Horendonk Toon Verheijen

07 februari 2019

14u12 0 Essen De gemeente gaat een pas aangekocht dennenbos aan de Kraaienberg omtoveren tot een nieuwe hondenlosloopzone. Het is de vierde in de gemeente.

De gemeente kocht onlangs een perceel grond aan de Kraaienberg waar nu een dennenbos staat. De bedoeling is om van de grond een nieuwe hondenlosloopzone te maken. Eerder werden al dergelijke zones voorzien in de Wildertse Duintjes, het Statiebos en het park Hemelrijk. Het nieuwe terrein in Horendonk is zo’n 3.760 vierkante meter groot. “We gaan nu eerste de Amerikaanse vogelkers verwijderen en de bestaande dennen uitdunnen”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “Rond de hondenloopzone voorzien we later dit voorjaar een afrastering waarrond de bestaande bosrand wordt aangevuld met inheemse soorten zoals hazelaar, brem en meidoorn. We planten daarna ook nog wintereiken aan.”