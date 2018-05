Verhoogd brandgevaar in natuurgebieden 08 mei 2018

02u44 0

Voor de natuurgebieden in de provincie Antwerpen geldt sinds gisteren een verhoogd risico op brandgevaar. Code oranje is dus ook van kracht op de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld in Wuustwezel en Brecht. Dat betekent dat de brandweer regelmatig controle doet en dat ook de brandtorens bemand zijn. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt ook om extra waakzaam te zijn. Code oranje wil immers zeggen dat het erg droog is. ANB vraagt om niet te roken en om kinderen niet zonder toezicht te laten spelen. (VTT)