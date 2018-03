Veiligheidsspeld in stuk chocolade VERRASSING BIJ HET DESSERT VOOR SCHEPEN BRIGITTE QUICK TOON VERHEIJEN

07 maart 2018

02u52 0 Essen Schepen van Mobiliteit Brigitte Quick uit Essen was maandagavond na het avondeten aan het genieten van een reep Côte d'Or toen ze plots iets hards in haar mond voelde. Een noot was het niet. De verbazing was groot toen het om een veiligheidsspeldje bleek te gaan. Producent Mondelez International onderzoekt de zaak.

Schepen Brigitte Quick geniet af en toe van een stukje pure chocolade. Maandagavond na het eten nam ze als dessertje dan ook een reep Côte d'Or Brut met peacannoten en cranberries. "Maar dan was het effe schrikken toen ik iets vreemds voelde in mijn mond", vertelt Quixk. "Ik dacht eerst aan een wat vreemde noot, maar toen ik het uit mijn mond haalde bleek het dus om een kleine veiligheidsspeld te gaan. Ze was gelukkig dicht, maar het blijft toch vreemd om die in de reep te vinden. Ze zat niet gewoon los in de verpakking of op de rand van de reep, maar echt in de chocolade."





Formulier

Quick stuurde meteen een mededeling naar Mondelez International om melding te maken van het voorval.





"Niet om een schadevergoeding te vragen of zoals mijn vrienden en vriendinnen suggereerden om een jaar lang gratis chocolade te vragen", lacht Quick. "Neen, ik wil er vooral voor zorgen dat Mondelez dit kan onderzoeken, want dit blijft een zeer vreemd object om aan te treffen in chocolade, hé. Je weet maar nooit of er kwaad opzet in het spel is of zo. Of misschien dat ze via het lotnummer van de chocolade kunnen achterhalen wat er fout is gelopen. Misschien zijn niet alle veiligheidsvoorschriften nageleefd?"





"Minder snoepen? Nee"

"In elk geval, ze mogen gerust zijn bij Côte d'Or. Ik ga er mijn favoriete chocolade niet voor laten. Al ben ik wel voorzichtig geweest bij het opeten van de tweede reep. Maar of ik nu afleer om nog te snoepen? Neen, denk het niet (lacht)."





Annick Verdegem van Mondelez International is in elk geval blij dat Quick melding heeft gemaakt van het voorval.





"We hebben nogal strenge veiligheidsvoorschriften in onze productieruimtes", vertelt Verdegem.





"Het is ons dan ook een raadsel hoe dit is kunnen gebeuren. Speldjes of andere attributen zijn verboden in de fabriek. We zullen aan de hand van het product van mevrouw Quick alles nagaan wat er kan gebeurd zijn. We nemen dit hoe dan ook ernstig. Het is vooral ook vreemd omdat al onze producten gecontroleerd worden met een metaaldetector."