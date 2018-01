Veertiger gelinkt aan diefstal van 45 aanhangwagens PARKET EIST DRIE JAAR CEL JONATHAN BERNAERTS

30 januari 2018

02u35 0 Essen Voor de correctionele rechtbank is het proces begonnen tegen Lucien V.O. (43) uit Essen, die verdacht wordt van de diefstal van 45 aanhangwagens in de omgeving van Essen, Kalmthout en Wuustwezel. De veertiger, die drie jaar cel riskeert, geeft een dertigtal feiten toe. "Het is jammer dat ik zo laag gevallen ben."

De omgeving van Essen, Kalmthout, en Wuustwezel werd tussen december 2015 en augustus 2016 opgeschrikt door een ongeziene diefstallenplaag: in totaal werden 56 aanhangwagens gestolen. Net als fietsen en auto's bestaat er voor aanhangwagens een lucratieve markt. De gestolen goederen verdwijnen vaak naar het buitenland en worden daar verkocht. Voor de politie is het moeilijk om gestolen aanhangwagens op te sporen of te herkennen: onder de 750 kilo staan ze nergens geregistreerd.





Van de 56 gestolen aanhangwagens kon de recherche van de politiezone Grens er 45 linken aan Essenaar Lucien V.O. (43). Zijn blauwe Ford Focus werd meermaals geregistreerd door ANPR-camera's in de buurt. In de nacht van 26 juni 2016 bijvoorbeeld: toen werd de wagen gefilmd terwijl hij zonder aanhangwagen richting Sint-Job-in-'t-Goor reed, om dan even later opnieuw geregistreerd te worden mét aanhangwagen. Bij de politie kwam later een aangifte binnen over een aanhangwagen die die nacht in Brecht gestolen werd.





Ford Focus

Niet alleen de registraties van de ANPR-camera's, maar ook de zendmastbepaling van zijn gsm en de uitlezing van zijn gps plaatsten hem in de buurt van de diefstallen. In zijn Ford Focus werden ook notities teruggevonden met locaties van aanhangwagens.





Lucien V.O. bekende een 25 à 30 aanhangwagens gestolen te hebben in opdracht van Jeroen W., een Nederlander met een strafblad. Hij kreeg 100 tot 150 euro voor een aanhangwagen met enkele as en 150 tot 200 euro voor een met dubbele as. Het Openbaar Ministerie vroeg de verbeurdverklaring van de 5.250 euro die hij verdiend had.





Lucien V.O. betuigde op zijn proces zijn spijt. Na zijn scheiding zat hij in de put en was hij zijn werk kwijtgeraakt. Jeroen W. had daarvan geprofiteerd. Na de eerste diefstallen had hij hem ook onder druk gezet om te blijven stelen. "Het is jammer dat ik zo laag gevallen ben, ik wil al mijn slachtoffers vergoeden", zei Lucien met het schaamrood op de wangen in de rechtbank.





Drie jaar gevorderd

Heel wat gedupeerden waren gisteren afgezakt naar het Antwerpse justitiepaleis om een schadevergoeding te eisen. Ze zijn nog steeds bijzonder misnoegd. "Naast mijn aanhangwagen verloor ik ook de spullen die ik vervoerde: een kruiwagen, ladder en twee dure sinaasappelbomen", getuigde een gedupeerde tuinman, die Lucien V.O. ook persoonlijk kent. "Ik vind het schandalig dat Lucien hier vandaag het slachtoffer komt uithangen. Het wordt tijd dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt."





Het Openbaar Ministerie vorderde voor Lucien V.O. drie jaar cel, waarvan 18 maanden effectief.





'Opdrachtgever' Jeroen W., die in 2010 al eens werd veroordeeld voor de diefstal van aanhangwagens en op het proces verstek liet gaan, riskeert 40 maanden effectieve celstraf.





Vonnis op 27 februari.