Vanaf april ieder uur Beneluxtrein OFFICIEEL: TREIN AMSTERDAM-BRUSSEL STOPT IN STATION NOORDERKEMPEN TOON VERHEIJEN

14 maart 2018

02u37 0 Essen Vanaf 9 april zal de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel halthouden in Station Noorderkempen. Kempenaars kunnen dan zestien keer per dag sporen naar Amsterdam, Rotterdam, Breda en Brussel. "We gaan er die dag een volksfeest van maken met tulpen uit Amsterdam en wafels uit Brussel", knipoogt burgemeester Luc Aerts van Brecht.

Officieel zullen de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen er pas later deze week over communiceren, maar in politieke kringen kwam de bevestiging er al. De Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel zal vanaf 9 april halt houden in Brecht, het station Noorderkempen. Reizigers uit de regio kunnen dan rechtstreeks en over een hogesnelheidslijn naar steden als Breda, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Mechelen en Brussel sporen. Na bergen testritten om na te gaan of alle veiligheidssystemen goed werken aan onder meer de grensovergangen, is het licht op groen gezet.





Burgemeester Luc Aerts kreeg het nieuws gisterenmorgen te horen en was blij als een klein kind. "Eindelijk is het dan zover", zucht Luc Aerts. "Het was ons al wel een aantal keren gezegd, maar uit de geschiedenis hebben we geleerd om dat vooral niet meteen voor waar aan te nemen (lacht). Nu is het dan eindelijk echt zover. Dit is niet alleen voor ons een ontzettend belangrijk dossier. Voor de inwoners van Brecht, Wuustwezel, Hoogstraten, Rijkevorsel en zelfs daarrond gaat dit misschien wel dé oplossing van een groot mobiliteitsprobleem zijn. We zijn echt blij dat de trein eindelijk op het goede spoor zit."





Tulpen

De gemeente Brecht is dan ook al volop in de weer om van 9 april toch een beetje een feestdag te maken. "Die dag zal zeker en vast niet onopgemerkt voorbij gaan", zegt Luc Aerts. "We hebben een en ander op papier gezet, maar het moet allemaal nog wat uitgewerkt worden. We dachten al zeker aan blauwe en gele tulpen. Niet alleen de kleuren van Brecht, maar ook verwijzend naar de startplaats in Amsterdam. Daarnaast zouden we de passagiers die afstappen en opstappen in Brecht willen trakteren op een Brusselse wafel, het andere eindpunt." Ook Jef Van Den Bergh, schepen in Kalmthout en parlementslid voor CD&V, is tevreden. Hij volgt het dossier al meer dan veertien jaar. "Alles rond het station Noorderkempen is altijd iets van lange adem geweest. Altijd ook met vertraging, maar nu zou het dan toch echt in orde zijn", aldus Jef Van den Bergh. "Voor héél het noorden in de Kempen is dit een belangrijk dossier. Elk uur van de dag, rond het uur, zal er een trein vertrekken én aankomen. Brecht zal immers het kruispunt zijn van de treinen in beide richtingen."





Uitbreiding parking

Het station Noorderkempen telt momenteel al enkele honderden parkeerplaatsen, maar daar komen er binnenkort nog eens een heel aantal bij. De NMBS heeft de toezegging van de middelen al gedaan en er loopt al een omgevingsvergunningaanvraag. "Die uitbreiding is echt wel nodig", zeggen Jef Van den Bergh en burgemeester Luc Aerts. "Bij momenten staat de parking nu al helemaal vol. Een derde uitbreiding is dus meer dan nodig. Het gaat om een uitbreiding in de richting van Loenhout (en dus niet het weiland dat er nu ligt naast de brug over de hogesnelheidslijn)."