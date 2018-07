Van stoere beer naar schattig mode-icoon LEEN ONTWERPT T-SHIRTS VOOR HONDEN MET HUIDALLERGIE DAVID ACKE

11 juli 2018

02u24 0 Essen Ook grote honden met een huidallergie kunnen vanaf nu zorgeloos door het leven wandelen. Leen Van den Broeck uit Essen heeft samen met een vriendin speciale T-shirts voor grote honden ontworpen. En daar is ook Beer, Leens eigen bullterriër héél tevreden mee.

Leen Van den Broeck begon twee maanden geleden met het maken van T-shirts voor grote honden met een huidaandoening. Haar zes jaar oude hond Beer, een bulterriër, heeft een huidallergie. "Hij is allergisch aan pollen en gras. Wij zijn al het vierde baasje voor Beer. Toen we hem adopteerden, kregen we een hele hoop medicijnen mee. Maar niets hielp eigenlijk echt. Nu hij een T-shirt op maat draagt, is hij een heel andere hond geworden", vertelt baasje Leen. Dat T-shirt is niets minder dan een eigen ontwerp van Leen.





Nooit comfortabel

"Vroeger kocht ik T-shirts voor kinderen, maar die zaten nooit echt comfortabel. Ik vond wel speciale kleren voor kleine honden, maar voor grote was er niets voorhanden. Zo is de bal aan het rollen gegaan en ben ik ze zelf beginnen ontwerpen. Ik doe het vooral uit liefde voor de honden", vertelt ze. Ze ontwierp een aantal modellen, tekende de patronen uit en zocht de geschikte stof. Naaien kan Leen niet en daarom klopte ze aan bij een vriendin. Samen hebben ze nu een uitgebreide collectie. En het slaat aan. Mensen vinden steeds vaker de weg naar haar webshop en ook dierenspeciaalzaken kunnen haar ontwerpen best smaken.





Nood hoger dan verwacht

Deze week mocht Leen haar collectie uithangen in twee Tom & Co-zaken. "Eentje in Hasselt en een in Diepenbeek. Het gaat snel. Blijkbaar is de nood hoger dan ik had verwacht", lacht ze. Bij Tom & Co zijn ze blij dat Leen de stap zette. "Allergiën komen steeds vaker voor bij rashonden. Om de twee weken informeert er wel een klant naar een oplossing", vertelt winkelverantwoordelijke Albert Brandwijk uit Hasselt.





Het was Alberts stiefmoeder die de kledinglijn van Leen oppikte. "Zij heeft zelf twee bulterriërs met een huidallergie. Zo is ze in contact gekomen met Leen", aldus Albert. De kledinglijn zal te koop aangeboden worden in de winkel.





Daarnaast heeft Leen nog een andere missie. "Ik kies bewust voor speelse patronen en leuke figuren. Het moet niet te serieus zijn, hé. Op die manier wil ik het negatieve beeld dat rond deze honden hangt, de wereld uit helpen. Het zijn echte schatjes, hoor", vertelt Leen. Haar hart breekt wanneer ze ziet dat mensen de straat oversteken omdat ze bang zijn van haar hond. "Maar als mijn Beer zijn T-shirt aan heeft, vinden mensen hem plots schattig. Heel grappig om te zien. En ook Beer vindt die aandacht best fijn."





Je vindt de speciale T-shirts terug op de website www.dazzlingdaisy.be.