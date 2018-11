Unieke expo over ‘Vluchtoord Uden’ Toon Verheijen

07 november 2018

13u01 0 Essen Vele duizenden Belgen vluchtten voor de gruwelen van WO I naar Nederland. Heel wat Esseneren kwamen in Uden terecht. Een unieke expo belicht dat stukje geschiedenis.

De toenmalige gemeenteraad van Uden in Noord-Brabant besloot om 35 hectare heideterrein in bruikleen te geven aan de Nederlandse regering voor de bouw van een vluchtoord. In een mum van tijd stampten ze een volledig houten barakkendorp voor 10.000 vluchtelingen uit de grond. Het vluchtoord groeide uit tot een zelfstandig dorp met een eigen bestuur, winkels, onderwijs.

In het wzc Sint-Michaël is er nu een historische expo over het vluchtoord Uden. Via maquettes van de woongebouwen, gebruiksvoorwerpen, video’s en tal van foto’s geeft de expo een indrukwekkend beeld van het dagelijks leven in het kamp. De expo opent op 9 november.