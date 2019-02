UItbaters Kiekenhoeve krijgen concessie voor dertig jaar, forse investeringen op komst Toon Verheijen

21 februari 2019

18u14 0 Essen De gemeente heeft de nieuwe concessie van dertig jaar voor de Kiekenhoeve toegewezen aan de huidige uitbaters. Ze haalden het van één andere kandidaat. In ruil voor de langdurige concessie moet de uitbater wel enkele serieuze investeringen doen. Zo wordt onder meer de keuken en het sanitair volledig vernieuwd.

De concessie van de Kiekenhoeve op de site van de Tasberg en het Karrenmuseum en op een kleine steenworp afstand van de sporthal liep na achttien jaar af. Enkele maanden geleden had de gemeente een nieuwe concessie uitgeschreven. Uiteindelijk bleven er twee kandidaten over, onder wie de huidige uitbaters en een tweede kandidaat. Het huidige ‘Kiekenhoeveteam’ wist de gemeente uiteindelijk het meest te overtuigen.

“Dertig jaar is lang, maar het is een bewuste keuze”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We wilden immers iemand die ook wilde investeren in het gebouw, maar dan moet daar iets tegenover staan. Iedereen weet immers dat de keuken en het sanitair dringend aan vervanging toe zijn. We zijn wel blij dat er voor continuïteit wordt gezorgd, want een tweede verhaal zoals de uitbating van de cafetaria van de sporthal kunnen we wel missen.”

Investeringen

De geplande investeringen, de visie op de uitbating, de maandelijkse vergoeding en de ervaring. Dat waren de vier belangrijkste criteria waar uiteindelijk de huidige uitbaters het beste scoorden.

“De Kiekenhoeve bvba heeft een uitgebreid en overtuigend investerings- en uitbatingsplan met aandacht voor de samenwerking met de organisaties die gevestigd zijn op de erfgoedsite Hemelrijk”, aldus Van Tichelt nog.

Gebouw aanpakken

Peter Van Gastel staat sinds 2000 achter het roer van De Kiekenhoeve en zal de brasserie moderniseren. “De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en al enkele zaken vernieuwd”, vertelt Peter. “Twee jaar geleden hebben we een nieuwe speeltuin aangelegd, zorgden we voor een mooie aansluiting van ons terras met het nieuwe plein aan VVV De Tasberg en het Karrenmuseum en legden we een nieuw gazon aan rondom het restaurant. Maar we willen nu niet stilzitten. Nu gaan we het gebouw grondig aanpakken. We hebben een hele waslijst aan werken die we gaan uitvoeren. In 2020 starten we met het sanitair en daarna volgen de keuken, nieuwe elektriciteit, verluchting en een verwarmingssysteem.”

Terras

Ook het terras zal nog een grondige opknapbeurt krijgen. “Er komt een afsluitbaar zonneterras”, zegt Peter Van Gastel. “En een terras met een prieeltje aan de voorzijde. Er passeren heel wat fietsers langs De Kiekenhoeve en zo’n terras aan de voorzijde nodigt uit om iets te drinken. We gaan ook nog het oude bakkershuisje renoveren en openstellen voor het publiek en tenslotte renoveren we ook nog de volledige eetzaal. We zullen er wel voor zorgen dat het karakter en de charme van het pand bewaard blijven.”