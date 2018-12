Uitbater plantage veroordeeld: “Ben eigenlijk tégen drugs” BJS

14 december 2018

Twee mannen zijn veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een werkstraf van 240 uur omdat ze in Essen een cannabisplantage hielden. Ze moeten 75.000 euro aan illegale winsten terugbetalen.

De feiten kwamen op 20 juni 2017 aan het licht. Bij een inval in de woning van Maarten S. (68) in de Bloemenlaan in Essen werden de restanten van een cannabisplantage. De politie vond onder meer 753 bloempotten en een geldtelmachine. De woning was streng beveiligd door bewakingscamera’s.

Nederlander Robert M. (49) was tijdens de inval aanwezig en werd gearresteerd. Bij hem thuis vond de politie drie kilogram cannabis, alsook een bestelbon voor de aankoop van producten voor de plantage.

Robert M. biechtte alles op. Hij was al sinds 2012 bezig met het installeren en onderhouden van cannabisplantages in Nederland. Omwille van zijn technische kennis en zijn handigheid met elektriciteit deden drugscriminelen wel vaker beroep op zijn diensten. Zo was het ook in Essen gegaan. Omdat Maarten S. diep in de schulden zat, had hij zijn woning in de Bloemenlaan tegen betaling ter beschikking gesteld aan drugscriminelen. Volgens Robert M. hadden er zes à zeven oogsten plaatsgevonden.

De rechter vond de feiten bewezen en veroordeelde Maarten S. en Robert M. tot respectievelijk twee jaar cel met uitstel en 240 uur werkstraf.

Tijdens het proces waren vooral de replieken van beklaagde Robert M. opmerkelijk. Rechter: “Waarom bent u met drugshandel begonnen?” Robert: “De verkeerde mensen tegengekomen zeker? Eigenlijk ben ik heel erg anti-drugs.”