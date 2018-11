Uitbater cannabisplantage: “Ik ben tégen drugs”

Duo riskeert 2 jaar cel en verbeurdverklaring van 670.000 euro

22 november 2018

Twee mannen riskeren twee jaar celstraf omdat ze in Essen een cannabisplantage hielden. Er hangt hen ook een verbeurdverklaring van 670.000 euro boven het hoofd. De beklaagden bekennen schuld en willen een werkstraf.

De feiten kwamen op 20 juni 2017 aan het licht. Bij een inval in de woning van Maarten S. (68) in de Bloemenlaan in Essen werden de restanten van een cannabisplantage. De politie vond onder meer 753 bloempotten en een geldtelmachine. De woning was streng beveiligd door bewakingscamera’s.

Nederlander Robert M. (49) was tijdens de inval aanwezig en werd gearresteerd. Bij hem thuis vond de politie drie kilogram cannabis, alsook een bestelbon voor de aankoop van producten voor de plantage.

Robert M. biechtte alles op. Hij was al sinds 2012 bezig met het installeren en onderhouden van cannabisplantages in Nederland. Omwille van zijn technische kennis en zijn handigheid met elektriciteit deden drugscriminelen wel vaker beroep op zijn diensten. Zo was het ook in Essen gegaan. Omdat Maarten S. diep in de schulden zat, had hij zijn woning in de Bloemenlaan tegen betaling ter beschikking gesteld aan drugscriminelen. Volgens Robert M. hadden er zes à zeven oogsten plaatsgevonden.

Op het einde van de zitting werden Robert M. nog een aantal vragen gesteld. Het kostte de Nederlander niet de minste moeite om te antwoorden.

“Wat doet u van werk, mijnheer?” wilde de rechter weten. “Ik ben aan de slag bij een van de grootste bedrijven in de haven”, antwoordde Robert. “Ik ben ingenieur van opleiding. Negen jaar heb ik gestudeerd aan verschillende universiteiten over de hele wereld.”

“Dan heeft u vast een goed inkomen?” vroeg de rechter door. “Dat klopt. Ik verdien enkele duizenden euro’s per maand”, zei Robert doodleuk.

De rechter fronste de wenkbrauwen. “Waarom bent u dan met drugshandel begonnen?” Robert: “De verkeerde mensen tegengekomen zeker? Eigenlijk ben ik heel erg anti-drugs.”

Vonnis op 13 december.