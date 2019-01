Uitbaatster Romanneke na overval : “Mij krijgen ze niet zomaar klein” Toon Verheijen

21 januari 2019

14u23 0 Essen Je zal het maar meemaken. Vlak na de opening van je winkeltje plots oog in oog staan met twee overvallers die je bedreigen met een mes en je vastbinden. Ann De Wit moet nog altijd wat bekomen na de overval van vrijdag, maar ze blijft strijdvaardig. “Mij krijgen ze niet zomaar klein. Ik wen héél vurig dat de politie ze kan klissen.”

Ann De Wit baat al jaren dagbladhandel Rommaneke uit aan Over d’Aa in Horendonk. Eindelijk zijn de werken voor haar deur grotendeels achter de rug en kan iedereen weer vlot tot aan haar winkeltje geraken. Helaas waren dat vrijdagmorgen ook twee mannen met minder goede bedoelingen. “Het was iets na 6 uur”, vertelt Ann. “De winkel was nog maar amper open. Ik was achteraan bezig met de kranten en toen ik terug naar de winkel liep, stond ik plots oog in oog met een man die me meteen bedreigde. De ene droeg een helm en de andere een kap met vermoedelijk nog een sjaal. Ze dwongen me meteen op de grond te gaan liggen en bonden mijn handen achter mijn rug vast. Ze hadden beiden een mes vast en bedreigden me ook een aantal keren. Ze kwamen om geld vragen.”

Sigaretten

De twee overvallers bleven alles samen zo’n vier minuten binnen. “Ik begrijp het eigenlijk niet”, zucht Ann. “Die gasten hebben een enorm risico genomen. ’s Morgens komt er toch best wel wat volk op de winkel. Volgens mijn zijn ze hier eerder ook al wel in de winkel geweest om alles goed te bekijken. Ik denk dat ze uiteindelijk een kleine 200 euro buit hebben gemaakt samen met wel voor enkele duizenden euro’s sigaretten. Was het dan vooral daar om te doen? Vermoedelijk, want iedereen moet toch weten dat er in winkels ’s morgens niet meteen veel geld in de kassa zit?” De twee overvallers hebben ook geluk gehad, want een collega-zelfstandige van Ann, een marktkramer, probeerde de doorgang nog te versperren voor de twee gangsters, maar ze konden uiteindelijk via het voetpad ontkomen. Daar heeft een getuige wel één van de daders goed kunnen zien. De politie is opde hoogte van de beschrijving en bekijkt ook de camerabeelden.

Verder doen

Ann is aangeslagen, maar ze laat zich niet doen. “Mij krijgen ze hiermee niet klein”, zegt ze. “Eventjes heb ik gedacht om te verzetten, maar omdat ik merkte dat ze brutaler werden, besloot ik maar om mee te werken en heb ik me totaal niet meer verzet. Ik ben gaan liggen en ben blijven liggen tot ze weer weg waren. Daarna heb ik mezelf redelijk snel kunnen bevrijden dus echt professionals waren het ook weer niet denk ik.” Ann moest voor het sporenonderzoek eventjes haar winkel sluiten, maar nu is ze weer gewoon open. “Ik ben al lang blij dat ik het was die in de winkel stond en niet mijn personeel. Ga ik nu iedereen met de nodige argwaan bekijken? Misschien wel. Alerter ga ik sowieso zijn. Grote mannen zal ik misschien al wat terughoudender bekijken dan anders. De eerste dagen zal ik misschien ook ’s morgens wat minder gerust zijn als ik alleen in de winkel sta, maar ik blijf verder doen. Voor de klanten en simpelweg omdat het mij broodwinning is. Ik doe het ook graag. Nog altijd.”