Twee neven brouwen eigen bier NIELS DECKERS EN PIETER HONTELÉ LANCEREN HIBOU SAUVAGE TOON VERHEIJEN

21 april 2018

03u14 0 Essen De jonge brouwers Niels Deckers en Pieter Hontelé lanceren eind deze maand hun eerste eigen bier, de Hibou Sauvage. Een knipoog naar 'Den Uil' zoals Horendonk in de volksmond wordt genoemd. De eerste duizend liter waren in een mum van tijd uitverkocht.

De twee neven Niels en Pieter begonnen eigenlijk al in de loop van 2015 met het brouwen van hun Hibou. Ze bedachten een eigen recept en angstvallig werden de eerste brouwsels uitgeprobeerd. "Het resultaat was zeker goed, maar we wilden toch honderd procent tevreden zijn", vertellen Niels en Pieter. "Je kan niet met een bier komen dat zelf niet helemaal bij jezelf in de smaak valt. We lieten in eerste instantie duizend liter brouwen, maar die was ontzettend snel weg. We hebben nu tweeduizend liter bij laten maken bij brouwerij Pirlot in Zandhoven. Een heel verschil natuurlijk met onze eerste brouwsels want daarvoor hebben we de garage van de vader van Pieter verbouwd", zegt Niels. "Vooral dankzij mijn neef Niels die een beetje handig is en verstand heeft van lassen en dergelijke. Hij heeft heel wat in elkaar geknutseld."





Toegankelijk

De Hibou Sauvage, de naam van het eerste bier, is een goudblond bier geworden van hoge gisting met een alcoholpercentage van 7,4 procent. Een bier met een stevige hoptoets, maar toch niet te bitter. "Eigenlijk is het een beetje een kruising tussen een tripel en een IPA", vertelt Pieter. "Bewust niet te bitter maar een heel toegankelijk bier. De bedoeling is nu in eerste instantie om naam te maken. We willen onze Hibou op de kaart van heel wat Essense en Kalmthoutse horecazaken krijgen en eventueel ook bij de drankenhandelaars. Maar we denken natuurlijk ook al verder. Een echte tripel en een pilsbier. Dit zitten zeker ook nog in de pijplijn. Deze zomer kunnen we misschien beginnen denken en werken aan een tweede bier."





Dromen

De ultieme droom is nog altijd een eigen brouwerij. Zelf bier brouwen, mensen laten degusteren, mensen rondleiden. "Maar niet alleen eigen bier. Ook een kaas met ons bier of andere nevenproducten. We zullen nog veel moeten leren, maar ook dat zij dingen die we zeker willen gaan doen. Maar voorlopig eerst voetjes op de grond en onze eerste Hibou goed lanceren. Daarna kunnen er nog uiltjes volgen."Wie geïnteresseerd is in bier en graag het begin van deze brouwersdroom meemaakt, is van harte welkom in De Gaffel op 28 april. De officiële voorstelling en proeverij vindt plaats van 14 tot 17 uur. 's Avonds volgt een stevig lanceerfeestje.





Meer info: www.hiboubeers.com