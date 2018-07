Turnhal haalt nog maar eens extra subsidie binnen 18 juli 2018

02u38 0 Essen Vzw Turnhal heeft opnieuw goed nieuws gekregen. Nadat het Ministerie van Onderwijs voor een dik miljoen huursubsidies toekende aan dit dossier, kreeg de vzw ook het positieve nieuws dat het bij sport Vlaanderen kan rekenen op een subsidie van 425.000 euro bij op de rekening.

Eerder beloofde de provincie ook al 150.000 euro. Dat betekent dat alles samen zo'n 84 procent van de totale kostprijs wordt gesubsidieerd. Overdag zullen de scholen gebruik maken van de turnhal. 's Avonds en in het weekend is het de beurt aan Gympuls. Gympuls-bestuurslid Joris Brosens : "Hiermee krijgt de bouw van de hal opnieuw een stevige duw in de rug. Langs onze kant is de belangrijkste uitdaging nu om ook voor de nodige toestellen te zorgen, zodat de hal snel na de bouw operationeel kan zijn. We kijken er al volop naar uit."





Goede afloop

Oppositiepartij N-VA/PLE, die het nieuws van 'haar' minister Philippe Muyters bekendmaakte, is wel kritisch. "De subsidie is vooral een waardering voor de werking van Gympuls. Ook vanuit de scholen werd hard gewerkt om subsidies binnen te halen. Zo gaan we gelukkig naar een goede afloop voor dit dossier, nadat het schepencollege een valse start veroorzaakte door eerst een onrealistisch duur en slecht uitgewerkt lastenboek neer te leggen. Zo ging een jaar verloren. Wij blijven erbij: Essen heeft een turnhal nodig én moet zorgen voor een nieuw instructiezwembad voor de schoolgaande kinderen."





(VTT)