Turnfeest Sport en Spel groot succes 08 juni 2018

02u29 0

In een overvolle en oververhitte Heuvelhal hebben de leden van Sport en Spel hun beste beentje voorgezet voor het jaarlijkse turnfeest. Het thema dit jaar was stripverhalen. De mensen van de dubbele mini en airtrack kwamen op als Indiana Jones. Nadien volgden de dansgroepen met als stripverhalen K3 en Lucky Luke. De kleuters kwamen op als Suske & Wiske, het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar als FC de Kampioenen. Leiding en Bestuur konden het niet laten om een verrassings act te brengen voor hun leden. Als nonnnen uit de strip van Jommeke kwamen ze onder leiding van Kris Van Meel al trommelend op. Als afsluiter kwamen de gevorderden airtrack/vloer aan bod. Hun thema was Pirates of the Caribbean.





(VTT)