Tuinhuis brandt uit 04 mei 2018

De brandweer van Essen werd gistermiddag rond half drie opgeroepen voor een uitslaande woningbrand aan Steenpaal in Essen. "Bij aankomst van de brandweer bleek het slechts om een tuinhuis achteraan de woning te gaan", klinkt het bij Patrick De Smedt van de lokale politiezone Grens. "In het hutje stond een waterpomp voor een buitenzwembad dat vermoedelijk vuur heeft gevat door een technisch defect. Het volledige tuinhuis en een stuk van een haag zijn afgebrand. Of de oorzaak echt accidenteel is, moet nog onderzocht worden. Er vielen geen gewonden bij het incident." (BSB)