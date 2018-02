Try-out van De Kreuners in zaal Rex 07 februari 2018

02u45 0

De vzw Kobie is er in geslaagd om De Kreuners naar Essen te halen. Zes jaar geleden waren ze er ook al eens te gast. Het concert is gepland op zondag 10 juni om 20.30 uur. Kaarten kosten 24 euro in voorverkoop en 28 euro aan de kassa. (VTT)