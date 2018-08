Tientallen kinderen spelen Stoerwoud in 09 augustus 2018

02u48 0

Tientallen kinderen hebben woensdag het nieuwe Stoerwoud op het terrein aan de Oude Pastorij ingespeeld. De speeltoestellen van het oude terrein waren versleten en zijn nu volledig vernieuwd. "Er staan nu negen gloednieuwe speeltoestellen waaronder een nestschommel, een kabelbaan, allerlei evenwichtsbalken en een speelhuisje", zegt schepen Helmut Jaspers. "Alles ook in duurzaam hout. De boomstam van de omgevallen veteranenboom aan de Oude Pastorij is geïntegreerd als speelelement. De halfverharding van het wandelpad en de zandtafel maken dat het terrein ook toegankelijk is voor mindervaliden." En de kinderen zelf? Die konden zich op deze minder warme dag eens flink laten gaan. (VTT/