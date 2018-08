Tickets Kerstbierfestival vliegen de deur uit 04 augustus 2018

Het warme weer maakt mensen dorstig en dat hebben de organisatoren van het Kerstbierenfestival in Essen gemerkt.Het evenement op 15 en 16 december is al zo goed als uitverkocht.





Het Kerstbierfestival in Essen lokt jaarlijks zo'n 2.500 bierliefhebbers vanuit de hele wereld. De voorverkoop startte op 1 augustus om middernacht. "Om 10 uur 's ochtends was zaterdag al helemaal uitverkocht en ondertussen hebben we voor de zondag ook nog maar een 200-tal tickets over", zegt Gunther Mertens van de Objectieve Bierproevers Essense Regio (O.B.E.R.). "De eerste twintig minuten na de start waren al 300 tickets weg. Mensen blijven er blijkbaar wakker voor. We voelen ons een beetje als Tomorrowland (lacht)."





Voor beide dagen waren 900 tickets te koop. Voor zaterdag kan je na 19 uur nog binnen voor 20 euro. In de ticketprijs zit een proefglas, een biercatalogus, 6 jetons, een flesje water en een balpen.





Opvallend: er zullen zeker Amerikanen zijn. "Een 35-tal tickets is gekocht door Amerikaanse Beer Tour-organisatoren. Zij organiseren reizen door België met brouwerijbezoeken, stadsbezoeken (Brussel, Brugge, Antwerpen) en het hoogtepunt van hun 'Christmastrip' is een bezoek aan het Kerstbierfestival."





Nieuw is ook dat het Kerstbierfestival samenwerkt met de Horendankse brouwers van Crow Mountain. "We willen een nieuw bier ontwikkelen dat op een whiskyvat zal rijpen", zegt Gunther Mertens. "Hun stout Murder (10,1%) scoorde vorig jaar een zesde plaats in onze publieksprijs en die wilden we graag gebruiken voor een experiment met een gerookte whiskysmaak." (VTT)