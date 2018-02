Theorie- en praktijklessen over tuinieren 06 februari 2018

02u57 0

In de samentuin Hemelrijk ontwikkelde de gemeente Essen eerder een samentuinproject. In het kloosterpark van het College komt nu een schoolmoestuin. De lagere school van het College, de groenouders en VELT zetten er samen hun schouders onder. Er zijn nu theorielessen gepland op woensdag 7, 21 en 28 februari en 7 maart van 9 tot 12 uur. Tussen maart en oktober 2018 zijn er zestien sessies van een halve dag praktijklessen gepland en nog eens acht sessies in 2019. Meer info op 03/670.01.42 of via milieu@essen.be (VTT)