Technische dienst heeft panne met sneeuwruimer

Toon Verheijen

01 februari 2019

12u52 0 Essen De gemeentelijk strooidienst had in de nacht van donderdag op vrijdag problemen met de strooimachine die de fietspaden onderhanden moet nemen.

De technische dienst kreeg wel hulp van de vaste aannemer die de toer heeft overgenomen. Bij het gedeelte van de Oude Baan was er nog een probleem aangezien de strooimachine van de aannemer te breed is voor deze stukken van het vrijliggende fietspad. “Onze mensen doen deze stukken nu met de hand om alles zo goed mogelijk in orde te brengen. Onze excuses voor de overlast. We laten de defecte strooimachine zo spoedig mogelijk herstellen”, klinkt het bij de gemeente.