Tatteltjee zet de deuren open 26 juli 2018

Tatteljee, een creatief en cultureel centrum geleid door vrijwilligers, pakt op 28 juli uit met een '2de Z!T-dag in het teken van taal. Er zijn workshops, voordrachten, kinderanimatie, zomerbar en -bistro. Vanaf 15 uur is er ook een boekenmarkt. Iedereen die zijn of haar boeken, cd's, dvd's of lp's wil verkopen, is er welkom. De workshops draaien onder meer rond kalligrafie, spannend schrijven, gedichten en vrij podium. Er is ook doorlopend kinderanimatie met onder meer boerengolf en er is een voorleeshoek voor de allerkleinsten. Als podiumoptredens zijn voorzien Hoera Paola (vier muzikanten), grote verhalen voor kleinen kinderen, poëzie en teksten van Johan Van Oers en de Flonflons (France chansons). (VTT)