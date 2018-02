Surinaamse moordverdachte blijft in cel 21 februari 2018

De 34-jarige Miquel B. uit Essen blijft nog zeker één maand achter de tralies. De man wordt verdacht van de moord op Rolands Brakmanis (47) tijdens een drugsdeal op 30 september 2017 in Grobbendonk.





De Surinamer Miquel B. (34) uit Essen werd gisterenochtend vanuit de gevangenis in Mechelen overgebracht naar het gerechtsgebouw in Turnhout. De man moest er een eerste keer voor de raadkamer verschijnen nadat de onderzoeksrechter heb eind vorige week heeft aangehouden op verdenking van moord en drugshandel. De speurders gaan er van uit dat Miquel B. in de nacht van 29 op 30 september 2017 de Let Rolands Brakmanis heeft doodgeschoten in een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Zijn auto werd die nacht geregistreerd door nummerplaatlezers in de buurt.





De raadkamer bevestigde de aanhouding van Miquel B. Het is niet duidelijk of de man toegeeft dat hij de dodelijke schoten heeft gelost.





Eerder deze maand zijn in hetzelfde dossier ook al twee mannen uit Grobbendonk en een man uit Antwerpen achter de tralies beland, onder wie de bewoner van het huis waar de moord gebeurde. Zij worden enkel nog verdacht van inbreuken op de drugswetgeving, niet van betrokkenheid bij de moord. (JVN)