Subsidie voor aanpak omgeving douaneloods

De gemeente Essen heeft een subsidie gekregen van minister Joke Schauvliege (CD&V) in het kader van het project 'Natuur in je buurt'. De gemeente heeft daarvoor het project 'Rangeersite - van industrieel restgebied tot grenspark' in Essen ingediend. De gemeente wil de site van de oude douaneloods aan het station nieuw leven in blazen en kreeg recent ook de toezegging voor een forse restauratiepremie voor het gebouw zelf. Met de 50.000 euro moet ook de omgeving worden aangepakt. (VTT)