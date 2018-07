Straten afgesloten voor zeepkistenrace 07 juli 2018

Het viaduct van Essen is op 22 juli volledig afgesloten voor het verkeer voor de zeepkistenrace. Ook de Moerkantsebaan, Spoorwegstraat, Stationsstraat en Handelsstraat zijn afgesloten. In de Stationsstraat tussen Hemelrijklaan en Sint-Antoniusstraat, Handelsstraat tussen Grensstraat en Hemelrijklaan, en Moerkantsebaan tussen Dennenlaan en Hemelrijk is er enkel plaatselijke verkeer toegelaten. Er is een omleiding voorzien via de Maststraat, Leemstraat, Heikantstraat, Oude Baan, Molenstraat en de Molenakkersstraat. Tenslotte is er een parkeerverbod vanaf 21 juli 20 uur tot 22 juli om 23 uur in de Moerkantsebaan tussen Hemelrijk en Stationsstraat, Spoorwegstraat tussen viaduct en huisnummer 16, Stationsstraat tussen Handelsstraat en Sint-Antoniusstraat en de Handelsstraat tussen Stationsstraat en Hemelrijklaan. (VTT)