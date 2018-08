Stormloop op extra tickets voor (N)iemandsland 25 augustus 2018

De verkoop van tickets voor de voorstellingen van (N)iemandsland, het massaspektakel dat in september wordt opgevoerd in de tuin van het College, loopt als een trein. Er zijn al meer dan vijfduizend tickets verkocht. Daarom is nu beslist om een extra voorstelling in te lassen. Die vindt plaats op 23 september. Het startschot voor dit project werd gegeven in januari 2018. Honderden vrijwilligers gaven zich op om voor en achter de schermen mee te werken aan (N)iemandsland, een musical over de doodendraad die Essen tijdens WOI afscheidde van de rest van de wereld. De voorbereidingen zijn al enkele maanden aan de gang. De première is op 20 september. Komende zondag is (N)iemandsland aanwezig op de Cultuurmarkt van Antwerpen. (VTT)