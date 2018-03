Stofexplosie in silo met houtkrullen en zaagsel 21 maart 2018

De hulpdiensten werden in de nacht van maandag op dinsdag opgetrommeld voor een brand aan de Rijkmakerslaan. Het ging om brand in een silo achter de bedrijven Keukens Konings en schrijnwerkerij Hereijgers. "Toen we ter plaatse aankwamen sloegen de vlammen achteraan uit het gebouw", zegt Leo Buermans, bevelvoerder van de brandweer Zone Rand post Essen. "In de silo waar houtkrullen en zaagsel wordt opgeslagen om te dienen als grondstof voor de kachel was brand ontstaan en dat zorgde voor een stofexplosie. Het was wel vrij hevig, want een betonnen muur werd omver geblazen en in het dak zaten toch ook enkele gaten. Al bij al bleef de uiteindelijk schade voor de bedrijven toch nog enigszins beperkt omdat de silo zat ingekapseld in een betonnen constructie." De brandweer is tot 3 uur 's nachts ter plaatse geweest. De bedrijven zijn gisteren op papier officieel samen gegaan.





(VTT)