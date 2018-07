Stoerwoud opent op 8 augustus 26 juli 2018

Op het terrein van de Oude Pastorij wordt op 8 augustus het avontuurlijke en uitdagende Stoerwoud geopend. Het stoerwoud is in de plaats gekomen van de oude speeltuin die volledig aan vernieuwing toe was. De kinderen van de kindergemeenteraad hadden een belangrijke inbreng in het ontwerp van de avontuurlijke speelruimte. Zij mochten samen met de jeugdraad rond de tafel zitten. Het Stoerwoud is een uitdagende speelruimte met onder meer een klimstam, touwenparcours, lummelbak, klimstelten, een groot speelhuis en een nestschommel. Er is ook een wilgentunnel. Naast al deze avontuurlijke speeltuigen komt er in het najaar ook nog een hangbrug over de vest. Alle kinderen worden verwacht om op woensdag 8 augustus tussen 13.30 en 17u naar het park van de Oude Pastorij te komen. Je kan dan zelf op ontdekking gaan in de splinternieuwe speeltuin. (VTT)