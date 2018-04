Stoerwoud krijgt zandtafel 30 april 2018

Het Stoerwoud in de speeltuin van de Oude Pastorij nadert zijn voltooiing. De oude speeltuin wordt vervangen door onder meer een hangbrug, een klimstam en een nestschommel. De gemeente plaatst een nestschommel en een zandtafel voor mindervaliden. De paden aangelegd in halfverharding in plaats van grind zodat ze ook gemakkelijker te gebruiken zijn door rolstoelgebruikers. De bedoeling is de speeltuin klaar hebben tegen de zomervakantie. Een deel van de vest die rond de Oude Pastorij loopt, werd begin 2018 opnieuw beschoeid. De walgracht is geërodeerd en op sommige plaatsen zelfs ingekalfd. De werken verlopen in twee fasen. Eerst werd de vest hersteld langs de Essendonkstraat tot aan de brug naar het Jeugdheem. In een tweede fase wordt de rest aangepakt. Voor deze werken ontvangt de gemeente een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. (VTT)