Steff Nouws krijgt Gouden Ei 17 mei 2018

02u31 0

De jeugdraad van Essen heeft dit jaar de afscheidnemende voorzitter Steff Nouws het Gouden Ei overhandigd. Steff kreeg de prijs omdat hij zich al jarenlang heeft ingezet voor de jeugd in Essen. Hij neemt nu afscheid als voorzitter. Voor Steff zijn het op die manier heel leuke weken, want hij stapte ook nog in het huwelijksbootje. Hij is overigens ook een van de drijvende krachten achter het grote massaspektakel Niemandsland dat in september wordt opgevoerd. De andere genomineerden waren Wolk Foundation en vzw Chiro Happy Dorp.





(VTT)