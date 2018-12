Steenovenstraat heeft ook zijn ‘moordstrookje’ Toon Verheijen

26 december 2018

13u08 1 Essen Oppositiepartij N-VA/PLE ijvert ervoor om een gevaarlijk stukje fietspad in de Steenovenstraat (Wildert) aan te pakken.

“Het lijkt er wel op dat voor dat fietspad het woord ‘moordstrookje’ is uitgevonden”, aldus raadslid Robin Jacobs cynisch. “De spleten in het wegdek zijn echt gevaarlijk. Er zijn al heel wat (jonge) fietsers tegen de grond gegaan. Het lijkt me logisch dat de gemeente stappen onderneemt om dat probleem op te lossen.”

Volgens schepen Brigitte Quick (CD&V) gaat het om een tijdelijke situatie in afwachting van de heraanleg van de riolering, maar er wordt bekeken om dat tijdelijk op te lossen met koud asfalt.

Moordstrookje werd onlangs door Van Dale verkozen als woord van het jaar. Er wordt een fietspad mee bedoeld dat pal naast de rijbaan ligt en niet heel breed is.