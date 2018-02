Staat grenspalen gecontroleerd 23 februari 2018

De grensgemeenten Woensdrecht in Nederland en Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen aan Belgische zijde trokken samen op 'schouwronde' langs enkele van de vele grenspalen die al sinds de 19de eeuw op de grens tussen beide landen staan. Bij de conventie van Maastricht van 8 augustus 1843 is de rijksgrens tussen Nederland en België afgebakend. Hierbij werd de grens kadastraal vastgelegd en zijn ter herkenning in het landschap grenspalen geplaatst. Voor de instandhouding en het onderhoud van de grenspalen werden grenscommissies ingesteld. Eén van deze grenscommissies is de permanente grenscommissie voor de gemeenschappelijke grens tussen Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland). Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Antwerpen België en Noord-Brabant Nederland en vertegenwoordigers van het Belgische en Nederlandse Kadaster. In het reglement van 28 juni 1847 voor het onderhoud en instandhouding der grenspalen staat dat de grensgemeenten elk jaar de grenspalen moeten controleren om na te gaan of zij nog in goede staat zijn. De afgelopen maanden zijn 24 grenspalen en ongeveer 40 grensstenen geschouwd. "In principe worden ze jaarlijks gecontroleerd", zegt burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs. "Soms door de diensten, maar soms doen we het als burgemeesters ook zelf. De grenspalen bleken in orde te zijn, maar de grensstenen zullen toch opgeknapt moeten worden." (VTT)





