Sssst, hier broedt de oeverzwaluw 27 maart 2018

De grote zandberg aan de Essen-Oldenburgstraat wordt weer omgetoverd tot een broedplaats voor oeverzwaluwen. Het is al het derde jaar op rij dat de berg, in samenwerking met Natuurpunt, de gemeentelijke groendienst en de sociale bouwmaatschappij Arro (eigenaar van de gronden), wordt voorbehouden aan de vogelsoort. De zandberg werd afgebakend en met een graafmachine in orde gemaakt zodat de dieren in alle rust kunnen broeden. Er komt binnenkort nog een informatief bord met uitleg over de dieren. Er is ondertussen al een eerste zwart roodstaartkoppeltje gesignaleerd.





Beschermd

De oeverzwaluw maakt gebruik van steile rivieroevers maar die zijn er niet veel meer. Daarom wijken ze dikwijls uit naar grote zandbergen. Meestal verblijven ze daar tussen april en september. Ze krijgen één nest. Op het menu staan insecten met een voorkeur voor muggen.





De oeverzwaluw is een beschermde vogelsoort. Daarom heeft de gemeente twee zones afgebakend door middel van paaltjes en een koord. De gierzwaluwwerkgroep zal de kolonie monitoren door de nesten en het aantal vogels te tellen. (VTT)