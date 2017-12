Site Oude Pastorij krijgt 'stoerwoud' met speeltuigen 03u03 2

Er starten begin 2018 ingrijpende werken rond de Oude Pastorij. Er komen onder meer speeltuigen te staan, een zogenaamd 'stoerwoud'.





"De aannemer start met het beschoeien (bekleden red.) van de vest rond de Oude Pastorij", zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). "Op sommige plaatsen is die serieus geërodeerd en zelfs ingekalfd. De werken zullen in twee fasen gebeuren. Eerst wordt de vest hersteld aan de kant van de Essendonk tot aan de brug naar het Jeugdheem. In een tweede gedeelte volgt de rest. Daarnaast is er nu ook een definitieve goedkeuring voor een creatie van een 'stoerwoud'. Dat komt op de site aan de Oude Pastorij waar vroeger ook een speeltuin was. De kindergemeenteraad is bij de keuze betrokken en er was een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag . Dit 'Stoerwoud' wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis en een nestschommel. Aan de ingang komt een wilgentunnel. Alles zou tegen Buitenspeeldag 2018 moeten klaar zijn." (VTT)





