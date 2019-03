Site Oude Pastorie krijgt extra nooduitgang via TC Rozenhof Toon Verheijen

26 maart 2019

23u10 2 Essen De site van de Oude Pastorie krijgt een extra nooduitgang via het terrein van TC Rozenhof. Dat kwam de gemeente overeen met de uitbaters van de club. De toekomst van de twee succesvolle evenementen Pullenbal en Exit Summer lijken daarmee verzekerd.

Het Pullenbal en Exit Summer trekken jaarlijks zo’n 1.500 bezoekers. De brandweer had daardoor vorig jaar al opmerkingen over het aantal nooduitgangen. Die waren niet voldoende. Enkele weken geleden al kregen enkele gemeenteraadsleden en het schepencollege een e-mail vanuit de Chiro en Scouts Essen Centrum met de vraag dringend iets aan het probleem van de nooduitgang te doen, want zij zagen het doembeeld van het niet kunnen doorgaan van het Pullenbal al dichterbij komen. Tijdens het Pullenbal van 2018 werd er daarom een ponton over de Vest voorzien. Dat was echter een dure noodoplossing

N-VA/PLE bracht het punt dinsdagavond opnieuw ter sprake op de gemeenteraad. “Het gemeentebestuur moet ervoor zorgen dat elke vereniging in onze gemeente optimaal kan werken. Dat is ons uitgangspunt. Daarnaast moet de gemeente natuurlijk instaan voor de veiligheid. We willen daarom dat het gemeentebestuur een oplossing uitwerkt en financiert en liefst voor de zomer. Volgens ons zijn er drie pistes: een poort naar tenniscentrum Rozenhof, een verbreding van de bestaande brug tussen de Oude Pastorij en het Jeugdheem of een constructie die bij elk evenement over de Vest kan worden geplaatst.”

Ondertussen is er goed nieuws. De gemeente voerde gesprekken met TC Rozenhof. “En we hebben nu ook een akkoord. Het is ook al afgetoetst met de brandweer. De jeugdverenigingen zijn ook bereid een klein deel van de kosten mee te dragen. Voor de zomer is alles in orde”, aldus schepen Arno Aerden (sp.a).