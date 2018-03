Sil wint laptop en alle leerlingen krijgen spaakreflectoren 06 maart 2018

02u40 0

De hoofdprijs van de fluoactie van de secundaire scholen gaat naar Sil Blankers van het Erasmusatheneum. Met de actie #schitterendessen benadrukte het gemeentebestuur het belang van zichtbaarheid in de donkere maanden. Om de actie kracht bij te zetten ondertekenden maar liefst 50 partijen (gaande van politiezone Grens, gemeentebestuur, scholen, verenigingen ) een engagementsverklaring om meer fluo in het straatbeeld te krijgen. Zo kreeg de fluoactie voor de Essense kleuter-, lagere én secundaire scholen uitbreiding naar verenigingen en particulieren. Ook dit jaar vielen er heel wat prijzen te sprokkelen: 48 Essenaren en 10 verenigingen wonnen VVV-bonnen, 6 kleuterklassen wonnen een pakket smartgames, 10 lagere schoolklassen mochten gratis naar de film en 90 secundaire scholieren wonnen allerlei bonnen en gadgets.





De hoofdprijs, een laptop, ging naar Sil Blankers. Sil, bijna jarig, wou met zijn verjaardagsgeld net sparen voor een computer. Maar dat is dus niet meer nodig. Naast deze prijzenpot investeerde de gemeente ook in spaakreflectoren die aan alle leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs werden gegeven.





(VTT)