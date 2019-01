Schuppenboer beste winterbier op gerenommeerd kerstbierfestival Toon Verheijen

25 januari 2019

16u50 0 Essen De bezoekers van het Kerstbierfestival in Essen hebben hun keuze gemaakt. Het beste bier van dit jaar werd de Schuppenboer Winter van brouwerij Het Nest uit Oud-Turnhout. Murder van Crow Mountain eindigde vierde.

De bierreferendumbiljetten werden terug binnen gebracht, geteld, herteld en berekend. Een eerste plaats op het stembriefje gaf daarbij 3 punten, een tweede plaats 2 punten en een derde plaats nog 1 punt. “We ontvingen dit jaar 821 geldige stembriefjes op een totaal aantal bezoekers van ongeveer 2.200 gespreid over 2 dagen”, vertelt Gunter Mertens. “Na veel telwerk zagen we dat de nummers één en twee van vorig jaar haasje over hadden gedaan. Op één staat dit jaar Schuppenboer Winter van Brouwerij Het Nest uit Oud-Turnhout gevolgd door Stille Nacht van de Dolle Brouwers uit Esen. Black Pudding van Brouwerij Vleesmeester (gebrouwen bij Anders) vervolledigt de top 3.” Op een meer dan verdienstelijke 4e plaats vinden we Murder 2018 Islay Oak Aged van Crow Mountain. “Op deze laatste mogen we als organisatie uit Essen extra fier op zijn. Deze Murder werd gebrouwen door de craftbrewery “Crow Mountain” uit Essen in samenwerking met O.B.E.R. dit bier nog wat specialer gemaakt door het te laten rijpen op een Islay Whiskeyvat dat O.BE.R. heeft aangeleverd.”

De Top 10 van 2018 met een gemiddeld alcoholpercentage van 11,36%, ziet er zo uit

1. Schuppenboer Winter 2018 (Het Nest, Oud-Turnhout)

2. Stille Nacht (De Dolle Brouwers, Esen )

3. Black Pudding (Vleesmeester Brewery, Boechout, gebrouwen bij Anders, Halen)

4. Murder 2018 Islay Oak Aged (Crow Mountain, gebrouwen bij Pirlot, Zandhoven)

5. Chimay Grande Réserve (Abdij ND de Scourmont, Chimay)

6. Winterkoninkske haspeng. Gr. Cru vintage (Kerkom, Kerkom gebrouwen bij Proefbrouwerij, Lochristi)

7. Sint Bernardus Christmas Ale (St. Bernardus, Watou)

8. Chimay Grande Reserve vieillie en barriques 2016 (Abdij ND de Scourmont, Chimay)

9. Oerbier Special Réserva (De Dolle Brouwers, Esen )

10. Jule Mælk (To Øl, Kopenhagen DK, gebrouwen bij Proefbrouwerij, Lochristi)