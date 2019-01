Schot’s Vishandel wacht op goedkeuring plannen Na half jaar ligt bedrijfsterrein er nog altijd bij als een ware oorlogszone Toon Verheijen

17 januari 2019

17u25 0 Essen De zaakvoerders van Schot’s Vishandel hebben plannen ingediend om hun gebouwen aan de Postbaan weer op te bouwen. Eind juli 2018 brandde het bedrijf én de tien wagens nagenoeg volledig uit. Enkel het kantoorgebouw bleef gespaard. “Een termijn zetten we er niet op, maar we komen zeker terug.”

Schot’s Vishandel is in héél de regio – van de Kempen tot Antwerpen – een gekende naam. Het bedrijf kreeg eind juli 2018 een enorme mokerslag te verwerken. ’s Morgens in de vroegte brandde het hele bedrijf uit. Zeven van de tien wagens gingen mee in vlammen op. Vermoedelijk lag een kortsluiting bij het opladen van één van de wagens aan de oorzaak van de brand. De schade werd geraamd op meer dan twee miljoen euro zeker omdat een marktwagen al snel 200.000 euro kost. Maar nu een half jaar later staat alles er nog verlaten en troosteloos bij. “Verzekeringstechnisch is nog niet alles opgelost en staan er nog wat vergaderingen op de agenda”, vertelt zaakvoerder Rini Schot. “Daarom ook dat we nog altijd geen datum kunnen plakken op een eventuele nieuwe start.”

Essen Bouwplannen

Stilzitten doen ze bij Schot’s Vishandel wel niet. Dat ligt niet meteen in de aard van de zaakvoerders. “We hebben de plannen laten uittekenen en ze zijn ingediend maar wachten ook nog op een goedkeuring”, vertelt Rini. “In grote lijnen zal het net hetzelfde zijn zoals het was voor de brand. Iets wat goed is/was, moet je niet veranderen. Maar voorlopig kunnen we dus nog niet verder en zullen we verder moeten doen zoals we nu bezig zijn.”

Essen Minder markten

De impact voor Schot’s Vishandel is toch enorm geweest en is het nog altijd. Niet alleen zag het alle wagens en het bedrijf in vlammen opgaan. “We hadden meer dan zeventig standplaatsen, maar uiteindelijk hebben we de helft moeten afstaan door ze stop te zetten of over te dragen aan collega’s”, zegt Rini. “We werken nu nog altijd vanuit Tholen waar we een plaats kunnen gebruiken bij een collega, maar ideaal is dat natuurlijk niet. We rijden met vijf wagens rond terwijl er dat voor de brand tien waren. Dat is best wel frustrerend omdat je weet dat je klanten in de steek moet laten. En het is ook frustrerend dat we niet kunnen zeggen wanneer we weer echt van start kunnen gaan in Essen.”

Schot’s Vishandel startte destrijds op het eiland Tholen, waar ze actief waren in de mosselvangst. Toen dat verboden werd op de Oosterschelde, verhuisde Schot’s naar Essen om met een verse vishandel te starten op markten. In héél de provincie Antwerpen is het een gekende en vertrouwde naam als het op verse vis aankomt.