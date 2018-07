Schot's Vishandel gaat in vlammen op LOODS EN 7 VAN DE 10 KRAMEN VERWOEST TOON VERHEIJEN

28 juli 2018

02u38 0 Essen Een allesverwoestende brand heeft het levenswerk van de familie Schot op één ochtend bijna volledig tenietgedaan. De opslagloods ging in vlammen op, net als zeven van de tien kramen. De oorzaak ligt vermoedelijk bij één van de koelwagens. "Maar we geven niet op", aldus een emotionele Rini Schot.

Het was kort voor 5 uur toen Rini Schot telefoon kreeg van een medewerker die voor de poort stond. Werknemers van het achterliggende bedrijf hadden toen al de hulpdiensten gebeld en geprobeerd om de eerste vlammen te blussen. "Het was een enorm hevige brand", vertelt Ronny Van Riel, coördinerend bevelvoerder van de Brandweerzone Rand. "Een groot deel van het wagenpark en van de gebouwen is totaal verloren. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. Het kantoorgebouw hebben we ook kunnen vrijwaren, al is daar uiteraard wel veel rookschade. Onze manschappen hebben ook kunnen vermijden dat aanpalende bedrijven schade opliepen."





Tientallen

De brandweerkorpsen van Essen, Wuustwezel en Kalmthout rukten meteen in 'full force' uit. Daarnaast verleenden verschillende andere korpsen als Brasschaat, Zandhoven en Malle ook bijstand met onder meer tankwagens. "Schot is een gekend bedrijf", zeggen waarnemend burgemeester Dirk Konings en communicatieambtenaar Tom Vancaelenberge. "Ik denk dat heel Essen meeleeft met wat er hier gebeurt." Na het ontstaan van de brand en tijdens de eerste uren van de bluswerken, was de industriezone Rijkmaker amper toegankelijk. Werknemers van aanpalende bedrijven mochten niet door omdat er ook metingen moesten gebeuren. Het duurde uiteindelijk tot 14.30 uur vooraleer ook de Postbaan, waar Schot's Vishandel is gevestigd, weer werd vrijgegeven. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen volledige duidelijkheid. Het parket zal een gerechtelijk onderzoek instellen om alle pistes uit te sluiten.





Zware klap

De familie Schot besloot na de sluiting van de mosselvangst in de Oosterschelde in de jaren '60 om zich te storten op de huis-aan-huisverkoop van verse vis. Het bedrijf is sinds 1974 gevestigd in Essen. Begin 2001 verhuisde het bedrijf naar de industriezone Rijkmaker. "Het is een enorm zware klap voor ons", zucht Rini Schot. "Bijna niet te geloven. We werken met dertig mensen, hebben tien verkoopwagens rondrijden waarvan we er drie hebben kunnen redden. Onze koude en warme keuken, de opslag... het is allemaal verloren gegaan. We hopen dat collega's ons de eerste tijd uit de nood willen helpen, want we blijven niet bij de pakken zitten. We gaan verder. We hebben normaal wekelijks zeventig standplaatsen die we aandoen. We willen onze klanten zo min mogelijk in de kou laten staan."