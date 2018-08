Schot's verhuist (even) naar Tholen VISHANDEL PIKT DRAAD WEER OP NA ZWARE BRAND TOON VERHEIJEN

04 augustus 2018

02u45 0 Essen Schot's Vishandel verhuist (even) naar de plaats van oorsprong. Het vestigt zich bij een collega-vishandelaar in het Nederlandse Tholen. Vanaf 13 augustus rijdt Schot's weer uit met vijf wagens. "De burgemeester vroeg wel of we nog terugkomen... Natuurlijk, Essen is onze thuis!"

Het was een drama eind juli voor Schot's Vishandel. Sinds 1974 hadden ze de oversteek gemaakt van Tholen naar Essen om hier de markten af te rijden met verse vis. Het noodlot sloeg echter hard toe. De tien marktwagens gingen net als de keuken en de opslag volledig in vlammen op. "Maar vanaf maandag 13 augustus staan we er weer", vertellen een strijdvaardige Rini Schot en zijn schoonbroer Peter de Kok. "We kregen plots telefoon van een collega uit Tholen. Hij had nog heel wat plaats in zijn bedrijf. We zijn hem enorm dankbaar. We hadden hier in de buurt wel een loods ter beschikking gekregen en we waren de mensen meer dan dankbaar, maar eigenlijk was het niet geschikt voor ons. We werken met voedingsproducten en dan zijn de normen strenger."





De voorbije dagen en ook volgende week zal er hard gewerkt worden om alles in orde te krijgen. "We gaan een mobiele keuken plaatsen en de vries- en koelcellen zullen we in containers laten plaatsen", vertelt Schots. "Rond het gebouw zal misschien ook nog wat geklinkerd moeten worden. Maar het is alleszins de bedoeling dat we vanaf 13 augustus weer met vijf marktwagens - want ook die hebben we kunnen huren bij collega's - de baan op gaan. We willen onze klanten zoveel mogelijk blijven bedienen."





Tientallen telefoons

Schot belde ook de burgemeester om de plannen uit de doeken te doen. "Hij vroeg me ongerust of we nog wel terugkomen naar Essen", lacht Rini. "Natuurlijk komen we terug. Maar onze eerste bekommernis was vooral onze zaak draaiende houden. Wij hebben ons de voorbije week echt niet het hoofd gebroken over een nieuwbouw en zo. Daar hadden we eerlijk gezegd de energie niet voor. Het is dankzij de hulp en de steunbetuigingen van iedereen dat we de moed hebben gehad om direct door te zetten. Zo reed mijn schoonzoon met een busje door Essen: hij is wel zes keer aangeklampt door mensen om te vragen hoe het nu zat. Op één dag krijg ik soms tientallen telefoons met de vraag of we toch terugkomen... Dat doet wel wat met een mens."





Schot's Vishandel startte destrijds op het eiland Tholen, waar ze actief waren in de mosselvangst. Toen dat verboden werd op de Oosterschelde, verhuisde Schot's naar Essen om met een verse vishandel te starten op markten.